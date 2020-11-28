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Erbaa'da yamaç paraşütü etkinliği

DHA

Erbaa'da yamaç paraşütü etkinliği


İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)TOKAT´ta yamaç paraşütçüleri Erbaa ilçesindeki Seyirtepe'de uçuş gerçekleştirdi.
Tokat´ta yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen 14 kişilik ekip bugün Erbaa semalarında yamaç paraşütleriyle uçuş gerçekleştirdi. Daha önce bölgede keşif yapan ekip üyeleri Erbaa´ya bağlı Kale köyü yakınlarındaki Seyirtepe'nin yamaç paraşütü yapmaya uygun olduğunu belirledi. Bunun üzerine İl Özel İdare ekipleri Seyirtepe'nin uçuşa daha uygun hale getirilebilmesi için çalışma başlattı. Paraşütçülerin Seyirtepe'den kalkarak Erbaa semalarında gerçekleştirdiği uçuş renkli görüntülere sahne oldu.
Yapımı devam eden Tokat Havaalanı'nın tamamlanmasının ardından Mercimektepe bölgesinin yasak bölge ilan edileceğini ifade eden Erbaa İlçe Özel İdare Müdürü Necmi Çınar "Burası Seyirtepe olarak bilinen bir nokta. Burada düzenleme çalışması yaptık. Şu anda Turhal´dan, Niksar´dan, Zile´den, Tokat Merkezden ve Erbaa´dan olmak üzere 14 tane paraşütçümüz uçuyor. İnşallah burayı daha da geliştireceğiz. Dolgu yapıp zemin düzenlemesi yaptıktan sonra uluslararası uçuşlara hazır hale getireceğiz. Tokat Havaalanı faaliyete geçtiği zaman Mercimektepe´nin uçuş güzergahına denk geliyor. Dolayısıyla orası yasak bölge haline gelecek. İnşallah Mercimektepe´nin yerini alacak olan Seyirtepe dediğimiz bu alanda uçuşlar devam edecek" dedi.
'ULUSLARARASI YARIŞMALAR BURAYA TAŞINACAK'
7 yıldır yamaç paraşütü yaptıklarını ifade eden yamaç paraşütçüsü Sacit Erdem "Önce Erbaa´da tepe arayışlarımız başladı. Daha sonra sağ olsun Özel İdare müdürümüze, kaymakam beye müracaat ettik. İsteklerimizi geri çevirmediler, kırmadılar. Pilotlarımız burayı inceledi. Buranın uygun olduğunu ifade ettiler. Yön açısından, iniş açısından, rüzgarın yönü açısından. Bu daha ilk aşama. Zemin falan çok düzgün değil, burası düzeltilecek. İnşallah Erbaa´ya da farklı bir etkinlik olacak. Mercimektepe´de uluslararası yarışmalar yapılıyor. Bu yarışmalar inşallah arkadaşlarımızın da teveccühüyle buraya alınacak. Erbaa için çok büyük bir kazanım olacak. Buraya Rusya'dan Danimarka'dan her yerden pilotlar gelecek. Çok ciddi yarışmalar olacak burada" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-11-28 16:10:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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