Oksijen kazanındaki sızıntı ortaya bu görüntüleri çıkarttı Tokat'ta hastanenin oksijen kazanında yaşanan sızıntı nedeni ile ortalığı duman kapladı, göz gözü görmedi

Tokat Devlet Hastanesi oksijen ünitesinde bakım sırasında kontrolü olarak boşaltılan basınç nedeniyle ortalığı beyaz duman kapladı.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan sıvı oksijen ünitesinde sabah saatlerinde bakım çalışması yapıldı. Normalde günlük 1 ton olan oksijen gereksinimi pandemi dönemiyle birlikte 6 tonun üzerine çıkması sonucu ünitelerde çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında kullanım ömrü tamamlanan tankın içerisinde kalan sıvı oksijen kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Bu sırada hastanenin bahçesi ve yanından geçen yolu beyaz bir tabaka kapladı. O anlar ise hastanede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Yaklaşık 10 dakika süren görüntü tankın boşaltılması ile birlikte son buldu. Hastane yönetimi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmaz iken endişenilecek bir durum olmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.