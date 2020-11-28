Tokat'ta kısıtlama sessizliği havadan görüntülendi



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının 2'nci haftasında da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Şehirdeki kısıtlama sessizliği ise drone havadan görüntülendi.

Tokat'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının 2'nci haftasında saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başladı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimler yaptı. Şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Ayrıca saat 20.00'de polis ekipleri yasağın başladığı anonslar ile uyardı. Yasak yarın sabah saat 10.00'a kadar sürecek. Şehirdeki kısıtlama sessizliği drone'la da havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-11-28 22:17:13



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