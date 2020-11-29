Tokat'ta anaokullarında uzaktan eğitime geçildi

Tokat il genelindeki resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitimöğretimin faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile yapılacağını bildirildi.
Tokat'ta artan korona vakalarına karşı yeni tedbirler uygulamaya geçiriliyor. Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl genelinde Covid19 salgınının seyri dikkate alınarak 30.11.2020 04.01.2021 tarihleri arasında resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.