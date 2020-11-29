Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar

İHA

Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar

Tokat'ın Niksar ilçesinde kadınlar, ceviz kırarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde coğrafi işareti alınan ceviz bölgenin önemli gelir kapıları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl bin 772 ton üretilen cevizde bu sene rekolte artışı yaşandı. Hasadın tamamlanmasının ardından ceviz sergenlerde işlenmeye başladı. Birçok kadına iş imkanı sağlayan ceviz, bölgede ekonominin önemli gelir kalemleri arasında yer alıyor. Kimi kadınlar evlerinde ceviz kırarak aile bütçesine destek olurken, kimi kadınlar da sergenlerde çalışıyor. Kilo başına 3 lira kazanan kadınlar, bir günde yaklaşık 30 kilogram ceviz kırıyor.

Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
28 yıldır ceviz kırarak ailesine maddi katkıda bulunan Münevver Sönmez, Niksar’ın geçim kaynaklarından birinin de cevizcilik olduğuna dikkat çekerek, “Yıllardır bayanlar sergenlerde ceviz kırıyordu. Şimdi evlerde kırmaya başladılar, bence daha güzel oldu. Aile ekonomimize de katkı sağlamış oluyoruz. Ceviz kırması zor değil” dedi.
Sergende çalışan Nursel Maraşlı ise günde yaklaşık 30 kilogram civarında kabuklu ceviz kırdığını ifade ederek, ”Kilo başına da 3 lira alıyoruz, ceviz kabukları da yine soba kullanılan evlerde yakacak olarak kullanılıyor” diye konuştu.
Yaklaşık 30 yıldır ceviz sektöründe çalışarak ailesine destek olduğunu belirten Saliha Bozkurt ise cevizin bayanlara iş imkanı olduğunu kaydetti.

“Kelkit Vadisi'nin bir ceviz vadisi olarak değiştirilmesini istiyoruz”
Niksar’da 500 dönüme yakın kapama ceviz bahçelerinde ceviz üretimi yapan Halis Yılmaz, iki nesildir ceviz sektöründe çalıştıklarını, gelecek nesillere de aktarmaya çalıştıklarını kaydetti. Niksar cevizinin marka bir değer olduğuna işaret eden Yılmaz, “Cevizin başkenti Niksar’dır. Niksar deyince akla ilk gelen ceviz, suyumuzdur. Bizde bu markaları elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Türkiye çapında değil artık dünyada ün salmış bir sürü firmalara ihracat yapıyoruz. Amacımız Kelkit Vadisi'nin bir ceviz vadisi olarak değiştirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarım asırdır kadınlar ceviz kırıyor
İşletmelerinde kadınlara iş imkanı sağladıklarını belirten Yılmaz, “Bayanlar işletmemizde ceviz kırım işinde çalışıyorlar. Burada cevizleri kırarak kabuğundan ayırıyorlar, daha sonra kalitelerine göre ayırıyorlar. Diğer bölümlerde de ambalajlanıp paketleniyor. Hem kendi ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine bayanlar katkı sağlıyorlar. Cevizdeki markada büyümenin en büyük nedeni de burada çalışan bayanların işgücünün olmasıdır. Bayanların işgücü olmasa biz de bu işleri Niksar’da yapamayız. İlçemizde ceviz kırma işi 1940 yıllarından bu günlere kadar geliyor, yaklaşık yarım asrı devirdik. İnşallah bundan sonra gelecek nesillere bu değeri taşıyarak devam ettireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta anaokullarında uzaktan eğitime geçildi
YEREL HABERLER Tokat'ta anaokullarında uzaktan eğitime geçildi
Tokat'ta kısıtlama sessizliği havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Tokat'ta kısıtlama sessizliği havadan görüntülendi
Oksijen kazanındaki sızıntı ortaya bu görüntüleri çıkarttı Tokat'ta hastanenin oksijen kazanında yaşanan sızıntı nedeni ile ortalığı duman kapladı, göz gözü görmedi
YEREL HABERLER Oksijen kazanındaki sızıntı ortaya bu görüntüleri ...
Erbaa'da yamaç paraşütü etkinliği
YEREL HABERLER Erbaa'da yamaç paraşütü etkinliği
Hastanenin boşaltılan sıvı oksijen tankından çıkan duman korkuttu
YEREL HABERLER Hastanenin boşaltılan sıvı oksijen tankından çıkan ...
MHP’li Bulut: “Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor”
YEREL HABERLER MHP’li Bulut: “Acı haberleri artık yüreğimiz ...
Bakan Koca uyardı, caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Bakan Koca uyardı, caddeler boş kaldı
500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı
YEREL HABERLER 500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait ...
Pandemide kitap okuyarak kazandılar
YEREL HABERLER Pandemide kitap okuyarak kazandılar
Tokat’ta 76 yeni okul yapılacak
YEREL HABERLER Tokat’ta 76 yeni okul yapılacak
Reşadiye’de sonbahar
YEREL HABERLER Reşadiye’de sonbahar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X