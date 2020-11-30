Vali Balcı: “Tedbirlere uymamanın vebali var”

Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, “Tedbirlere uymamanın vebali de var, yaşlılarımız var onları ve insanlarımızın her birinin sağlığını önemsemeliyiz” dedi.

İl ve ilçe hıfzıssıhha kurulları toplantısı Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı. Pandemi ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına, kamu görevlilerine teşekkür eden Vali Balcı, tedbirlerin sıklaştırılacağı mesajını verdi. Vaka artışları göz önüne alınarak pazar yerleri, hayvan pazarları, oto pazarları, AVM’ler, lokanta, kafe gibi vatandaşların yoğunlukta olduğu yerlerde tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirten Vali Balcı, nikah, düğün törenleri ile cenaze taziyelerinin sıkı denetleneceğini belirtti. Filyasyon ekipleri ve mahalle timlerinin çalışmalarını önemsediğini ifade eden Vali Balcı, zorunlu karantinada olanların sıkı denetleneceğini kaydetti.

Vali Dr. Ozan Balcı, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, “Tedbirlere uymamanın vebali de var, yaşlılarımız var onları ve insanlarımızın her birinin sağlığını önemsemeliyiz. Vaka sayılarını indirmemiz lazım, bunun olacağına da inanıyorum. Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmeliyiz.” dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Osman Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, başhekimler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve kurul üyeleri katıldı.

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