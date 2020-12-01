Tokat’ta korona virüs temizliği

Tokat Belediyesi Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi sürecinde düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta, belediye ekipleri halkın toplu olarak bulunduğu alanlarda Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde düzenli olarak temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına vatandaşların riayet etmesinin önemine değindi. Korona virüsle mücadele kapsamında belediye ekiplerinin gecegündüz 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Eroğlu, ”Salgına karşı Bilim Kurlunun önerileri ile öncelikle maske, mesafe ve temizlik konularına hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları, toplu taşıma araçlarının kullanımı, kamu kurumları ve AVM’lere girişlerde istenen HES kodu uygulamasını vatandaşlarımızın dikkate almalarını rica ediyorum. Bizler de belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Covid19’a karşı olan mücadeleyi siz değerli halkımızla birlikte başaracağız” diye konuştu.

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