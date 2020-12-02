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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Hasta sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı'

DHA

'Hasta sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı'


Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)TOKAT´ta lokantalarda satılan 'kelle paça' çorbası koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülerek, son dönemde rağbet görüyor. Kent merkezinde lokanta işleten Hakan Kutlay, "Hasta sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da artmaya başladı. Hasta olan insanlar arıyor, kelle paça çorbası istiyor ve paketleyip, kendilerine ulaştırıyoruz. Anormal bir artış oldu" dedi.
Ülke genelinde koronavirüs vakalarının artış göstermesi sonrasında yayımlanan genelge kapsamında lokantalar `paket servis´ ve `gel al´ ile hizmet vermeye başladı. Verilen hizmet doğrultusunda koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürülen 'kelle paça' çorbası da evlere ulaştırılmaya başlandı. Kent merkezindeki eski meydanda lokanta işleten Hakan Kutlay, kendi mutfağında ustaları tarafından kemik suyuyla yapılan kelle paça çorbasının son dönemde çok fazla rağbet görmeye başladığını söyledi. 
`ANORMAL BİR ARTIŞ VAR´
İşletmeyi üç yıl önce açtığını ve ilk defa bu kadar rağbet gördüğünü ifade eden Hakan Kutlay, "Tarihinde ilk kez son bir yıl içerisinde kelle paça çorbası satışında anormal bir artış oldu. Artışın en büyük sebebi koronavirüs. İnsanlar, kelle paça çorbasına, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair tavsiyeler nedeniyle yoğun bir şekilde rağbet göstermeye başladı. Şu anda da sadece paket servis olduğu için daha da arttı. Hasta sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da artmaya başladı. Hasta olan insanlar arıyor, kelle paça çorbası istiyor ve paketleyip, kendilerine ulaştırıyoruz. Bu şekilde bir artışı öngörmüyorduk. Anormal bir artış oldu. İşletmemizde şu anda sadece paket servisimiz var. Gel al yok. Sipariş alıp kurye hizmeti yapıyoruz. Günlük ortalama 50-60 kâse çorba satışı yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2020-12-02 11:46:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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