Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü

İHA

Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü

Tokat’ta korona virüs tedavisi gören abla, kardeş aynı gün hayatını kaybetti.
Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Öksel (62) ile 2 çocuk annesi Sevinç Demirel (64) korona virüse yakalandı. Öksel yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde, ablası Sevinç Demirel ise 17 gündür tedavi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde aynı gün vefat etti. Aile bireyleri aynı gün aynı dakikalarda bir birilerine aradıklarında acı haberi aldı. Öksel’in cenazesi Niksar’da ablası Sevinç Demirel’in cenazesi ise Yarbaşı köyünde toprağa verildi.
Ahmet Demirel, aynı gün aynı saatte hem eşini hem de kayınbiraderini kaybettiğini söyledi. Demirel, eşinin karantina süresinin dolmasının ardından iyileşemeyince hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bebek arabasından gelen sese anlam veremediler, gördükleri manzara ile şaşırdılar
YEREL HABERLER Bebek arabasından gelen sese anlam veremediler, ...
Tokat’ta 55 bin 550 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak
YEREL HABERLER Tokat’ta 55 bin 550 dekar tarım arazisi modern sulama ...
Niksar Belediyesi’nden esnafa kira desteği
YEREL HABERLER Niksar Belediyesi’nden esnafa kira desteği
Tokat’ta ihracat rakamlarında artış
YEREL HABERLER Tokat’ta ihracat rakamlarında artış
'Hasta sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı'
YEREL HABERLER 'Hasta sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı ...
Tokat’ta korona virüs temizliği
YEREL HABERLER Tokat’ta korona virüs temizliği
Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi
Korona virüs “ekşi mayalı” ekmeğe rağbeti artırdı
YEREL HABERLER Korona virüs “ekşi mayalı” ekmeğe rağbeti artırdı
Vali Balcı: “Tedbirlere uymamanın vebali var”
YEREL HABERLER Vali Balcı: “Tedbirlere uymamanın vebali var”
Tokat’ın harikaları belirlendi
YEREL HABERLER Tokat’ın harikaları belirlendi
Diş teknisyeni, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Diş teknisyeni, evinde ölü bulundu
Diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu
Tarihi handa “korona” sessizliği
YEREL HABERLER Tarihi handa “korona” sessizliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X