Köy muhtarı koronavirüsten öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT´ın Erbaa ilçesi Dokuzçam köyü muhtarı Zeki Yıldırım (56) koronavirüsten yaşamını yitirdi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Dokuzçam köyünün muhtarı Zeki Yıldırım, 15 gün önce koronavirüse yakalandı. 3 çocuk babası Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldırım, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Muhtar Zeki Yıldırım, koronavirüs önlemleri çerçevesinde köyünde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-12-03 11:40:30
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