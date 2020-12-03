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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbaa belediyesi kendi elektriğini üretecek

İHA

Erbaa belediyesi kendi elektriğini üretecek

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, güneş enerjisi projesi ile belediyenin aylık 180200 bin lira gelir edeceğini açıkladı.
Tokat’ın Erbaa ilçe belediyesi tarafından projelendirilen 1 MW gücünde güneş enerji santralinin (GES) kurulumuna başlandı. Kelkit Mahallesinde 3 bin 68 güneş panelinin yerleştirileceği 17 dönümlük alanda Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl incelemelerde bulundu. Başkan Karagöl, proje ile belediyeye gelir elde etmeyi planladıklarını söyledi. Proje hayata geçtiğinde belediyenin elektrik sarfiyatının düşüreceklerini belirten Başkan Karagöl, “Güneşin açısı, mevsim ve havanın açık kapalı olması gibi nedenlerle üretim miktarı değişiyor. Bizim burada beklentimiz aylık yaklaşık 180200 bin liralık bir gelir. Öyle bir hesaplama yaptık. Kredisini kendisi ödeyen üstüne de para kalan bir proje. İnşallah 34 yıllık süreçte de kendisini amorti edip daha sonrasında da tamamıyla geliri belediyeye kalabilecek bir proje. Bundan sonra kullanımı karşılayacak kadar proje yapılabiliyor. Biz de bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah belediyenin içme suyu pompaları olsun, kendi hizmet binamızda, diğer birimlerimizde harcadığımız enerji giderleri olsun kendi içerisinde çözüp, oralara da güneş panelleri koyup kendi ürettiğimiz enerjiyle giderleri karşılama niyetindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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