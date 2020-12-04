Tokat’ta hamsi fiyatları cep yakıyor

Tokat’ta, 1525 lira arasında değişen fiyatlara satılan hamsi cep yakıyor.
Denizlerde av sezonun açılmasıyla birlikte Karadeniz’de hamsi bereketi yaşandı. Hamside yaşanan bolluğun Tokat'ta ki tezgahlara yansımaması vatandaşları üzdü. Kentte pazar yerinde hamsinin kilosu 15 lira, balıkçılarda ise 20 25 liradan satılıyor. Balıkçı Hamza Daldal, balık fiyatlarının kalitesine göre değiştiğin ifade ederek, “10 liralık hamsi istiyorlarsa aradıkları zaman bulurlar.. Yani balık kalitesine göre değişir. Her balık aynı fiyatta olmaz. 'Denizden çıkıyor, bu da balık o da balık' diyenler oluyor. Bunun kasalanması muhafazası, buraya gelmesi fiyatı etkiliyor. 8 liraya bu hamsiyi vermezsin. 8 liraya bizde alsak ta satsak” dedi.
Vatandaşlar ise fiyatlarda yakınarak Tokat’ta istedikleri fiyatta hamsiyi bulamadıklarını kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.