Tokat'ta cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı



Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsanların olmadığı sokaklarda, kuş ve kedi gibi hayvanların dolaştığı görüldü.

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan, sokağa çıkma kısıtlaması Tokat'ta da sessizliğe neden oldu. Yasağın başlaması ile sokaklar ıssız kaldı. Sessizliği fırsat bilen kedi ve kuşlar cadde ve sokaklara indi. Kentteki otobüs durağındaki banka çıkan kedi rahatsız edilmeden doyasıya güneşlendi. Bir karga ise araç hareetliliğinin olmadığı Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulduğu cevizi kabuğunu kırarak yedi. Kısıtlama kapsamında kent genelinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda devriye atarak, yasağa uyulup uyulmadığını denetledi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2020-12-05 15:46:58



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