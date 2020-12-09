Bir zamanlar ayakları süsüyordu, günümüzde rafları süslüyor

Tokat'ta, bir zamanlar yaygın olarak kullanılan bir ayakkabı çeşidi olan aynalı çarık günümüzde hediyelik eşya olarak rafları süslüyor.

Tokat’ta baba mesleği ayakkabı tamirciliğini 41 yıldır sürdüren İlhan Özarslan (52), 1999 yılında başladığı çarık üretimini başka bir boyuta taşıdı. Günümüzde kullanımı tamamen duran çarıkları hediyelik eşya olarak tasarlayan Özarslan'ın ürettiği minyatür çarıklar ilgi görüyor. Yurt içinde bir çok ile sipariş üzerine çarık gönderen Özarslan, ayrıca Tokat motifleri ile çanta ve kılıf gibi hediyeleri ürünler üretiyor. Uzun yıllar kendi iş yerinde çalıştıktan sonra sanatını Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde devam ettiren ustanın hedefi mesleğini yaşatmak.



Ayakkabı tamirciliğini bıraktı, aynalı çarık üretimine başladı

Ayakkabı tamiri yaparken hobi olarak başladığı aynalı çarık işinde usta olan Özdemir, artık bu tecrübesini gelecek kuşaklara taşımak için çalışıyor. Mesleğinin teknolojiye yenilmesi ile birlikte yeni bir boyut kazandığını ifade eden Özdemir, ayakkabı tamirciliğinden sonra çarık üretimine yoğunlaştığını belirtti. Yaklaşık 20 yıldır aynalı çarık yaptığını ifade eden Özdemir, "Çarık her yerde var ama aynalı çarık Tokat'ındır. Biz bunu gündeme getirelim diye hobi olarak küçük minyatür anahtarlık, magnet gibi ürünler yaptık. Daha sonra Olgunlaşma Enstitüsünde bu faaliyetimizi yapmaya karar verdik. Burada arşivleme yapılarak mesleğimin gelecek kuşaklara ulaştırılması için çalışmaya karar verdim" dedi.

İşini aşkla yaptığını belirten Özdemir, "Yani güzel bir şeyle yapmak, unutulmaması için çabalıyoruz. Şu an çarığın hikayesini anlatabilecek kimse yok. Bitmiş, unutulmuş. Biz bunu gündeme getirerek gönül verecek insanlara öğretmen için çalışıyoruz” diye konuştu.



Geleneği geleceğe taşıyacaklar

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Filiz Vanlıoğlu ise ayakkabı ve saraciye alanın tek ustalarından birisi olan Özarslan’ın kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında rol oynayacağını söyledi. Bu tür sanatların yaşatılması gerektiğini ifade eden Vanlıoğlu, “Bu anlamda Olgunlaşma Enstitülerinin hedefi de geleneği geleceğe taşımak. Ustamızda mesleğini gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyor. Pandemi süreci geçtikten sonra bu alanda kurslar açmayı planlıyoruz. Ustalarımızın sanatlarının yok olmaması, geleceğe taşınması gerekiyor. İnşallah bu kurslarda yeni ustalar yetiştireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.