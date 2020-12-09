Pandemi stresini masal dinleyerek atıyorlar

Tokat’ta, pandemi sürecini uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslerine konuk olan meddah, masallar anlatarak moral veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve UNESCO tarafından da desteklenen proje kapsamında çocukları ‘Anadolu Masalları’ ile buluşturuluyor. Korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrenciler aktivitelerle stresten bir nebze de olsun uzaklaştırılmaya çalışılıyor.. Anaokulu öğrencilerine yönelik meddah gösterisi yapan Hüseyin Kodal, kavuğunu takarak bilgisayar karşısına geçiyor.



Masallar anlatarak eğlendiriyor

Öğrencilerin evlerine konuk olan Kodal, masallar anlatarak çocukları eğlendiriyor. Günlerini evlerde geçiren öğrencilerin yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını ifade eden Kodal, “Çocuklarımızın hayal güçlerinin gelişmesi, kadim geleneğimiz masallarla, geçmişle bağ kurmaları için böyle bir etkinliği düşündük. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Uzaktan eğitim alan çocuklara bu süreci daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Biz çocukların derslerine misafir olarak gidiyoruz. Derslerinde onlara masallar anlatarak eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyoruz” dedi. Canlı bağlantı ile karşılarında meddahı gören minikler ise yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise Masal Tokat projesiyle binlerce yıllık kültür hazinesi olan masalları pandemi sürecinde çocuklarla buluşturarak eğlenceli ve eğitici bir uzaktan eğitim amaçladıklarını kaydetti.

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