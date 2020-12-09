Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA

Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tokat’ta otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yeşiova Mahallesi Naci Özen Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Sinan Sümenoğlu (41) idaresindeki 60 AAS 580 plakalı Ford Tourneo marka hafif ticari araç karşı yönden gelen Uğurcan Kısa (39) idaresindeki 05 BF 158 Hyundai marka otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri Kısa’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Sümenoğlu ise ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Koronadan ölen belediye başkanı toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronadan ölen belediye başkanı toprağa verildi
Tokat'ta koronavirüsten ölen belediye başkanı, toprağa verildi
YEREL HABERLER Tokat'ta koronavirüsten ölen belediye başkanı, ...
Tokat'ta koronavirüsten ölen belediye başkanı, toprağa verildi
YEREL HABERLER Tokat'ta koronavirüsten ölen belediye başkanı, ...
Tokat’ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Tokat’ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi
Tokat, çevreci üniversite olma yolunda
YEREL HABERLER Tokat, çevreci üniversite olma yolunda
Pandemi stresini masal dinleyerek atıyorlar
YEREL HABERLER Pandemi stresini masal dinleyerek atıyorlar
Bir zamanlar ayakları süsüyordu, günümüzde rafları süslüyor
YEREL HABERLER Bir zamanlar ayakları süsüyordu, günümüzde rafları ...
Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı
Erbaa, çiçek üretim merkezi olacak
YEREL HABERLER Erbaa, çiçek üretim merkezi olacak
Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ...
Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi
YEREL HABERLER Kısıtlama kazada yaptı, 7 bin 328 lira ceza yedi
Belde belediye başkanı koronavirüse yenik düştü
YEREL HABERLER Belde belediye başkanı koronavirüse yenik düştü
Korona virüs tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi gören belediye başkanı hayatını ...
Tokat merkez ve 3 ilçedeki 'hırsızlık' operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat merkez ve 3 ilçedeki 'hırsızlık' operasyonunda ...
Tokat’ta 80 bin ceviz fidanı toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Tokat’ta 80 bin ceviz fidanı toprakla buluşturuldu
Duvar arasına sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Duvar arasına sıkışan kedi kurtarıldı
Tokat'ta soğuk hava ve koronavirüs aktarlara ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Tokat'ta soğuk hava ve koronavirüs aktarlara ilgiyi ...
Tokat'taki hain saldırının 11. yılında şehitler anıldı
YEREL HABERLER Tokat'taki hain saldırının 11. yılında şehitler ...
Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza
YEREL HABERLER Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 ...
Atom ismini verdiği karışıma talep yağıyor
YEREL HABERLER Atom ismini verdiği karışıma talep yağıyor
Tokat yağlısını soğutmamak için araçta kahvaltı yaptılar
YEREL HABERLER Tokat yağlısını soğutmamak için araçta kahvaltı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X