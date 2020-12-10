Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Erbaa ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, çeşitli dönemlere ait 127 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karayaka beldesinde yaşayan A.B. ve S.Y.´nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 107 sikke, 10 yüzük, haç figürlü 4 kolye, 4 küpe, 5 santimetre büyüklüğünde insan figürlü heykel ve süs eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2020-12-10 16:34:51



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