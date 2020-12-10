Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, telefon ile aranarak kendisini polis olarak tanıtan şahıslara bankadan para havale etmek isteyen yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda polisler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Niksar ilçe merkezinde oturan H.Gökçe’yi (78) arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis olarak tanıtarak teröristlere para gönderildiğini söyleyerek korkuttular.

Yakınlarının telefonla ulaşamaması üzerine polise bildirmesiyle harekete geçen Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, H. Gökçe’yi telefonla dolandırıcılarla konuşurken Şehitler Saat Kulesi mevkiinde bir banka önünde buldu. Kendilerini tanıtan polisler daha sonra yaşlı adama dolandırıcıların oyunu olduğunu anlatarak yaşlı adamı parayı yatırmaktan vazgeçirdiler.

Olayın ardından konuşan H.Gökçe; “Evdeydim onlar arayınca evden çıktım. Adımı soyadımı sordular hanımın adını soyadını sordular doğru olup olmadığını sordular doğru dedim. Bende nerden arıyorsunuz deyince polis olduklarını söylediler. Siz Niksar polisimisiniz diye sordum evet dediler. Daha sonra hangi bankayla çalıştığımı sordular, bende çalıştığım bankayı söyledim. Niksar polisiyiz. İş Bankasının karşısına gel 50 metre mesafede bekle dediler. Şu numaraları yaz dediler bende kağıda yazdım. Dolandırıcılar var teröristlere para gönderiyorlar biz polisiz dediler. Beni bankaya yönlendirdiler. Bankaya geldim ama birden polisler geldi yanıma esas polis biziz sizi dolandırıyorlar böyle şeylere inanmayın dediler sağolsunlar. Polis ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

Polis ekipleri yaşlı adama bu tür şeylere inanmaması gerektiğini, polis savcı yada askerin telefonla arayarak para istemeyeceğini belirterek bu gibi durumlarda 155 polis ihbar hattını aramalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.