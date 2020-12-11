Koronavirüsten annesi ve kayınpederini kaybeden iş insanı, 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), (DHA)TOKAT'ta, koronavirüsten annesi ve kayınpederi ölen, kendisi ise hastanede gördüğü 1 aylık tedaviyle hayata tutunan iş insanı Erdal Çinkılıç (50), "Çok ciddi bir tedavi gördüm. Entübe edildim. Halüsinasyonlar gördüm. Nefes alıp, veremiyorsun. Kendini bırakıyorsun ve ne olacaksa olsun diyorsun" dedi.

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ve otel işletmeciliği ile altın ticareti yapan iş insanı Erdal Çinkılıç, 3 ay önce annesi Hatice Çinkılıç (77) ile birlikte koronavirüse yakalandı. Çinkılıç ve annesi Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Erdal Çinkılıç, entübe edildi. Aynı dönemde kayınpederi Hasan Hüseyin Güleç (65) de koronavirüse yakalandı.

Erdal Çinkılıç yoğun bakımda tedavi görürken önce kayınpeder Hasan Hüseyin Güleç, ardından da anne Hatice Çinkılıç'ı hayatını kaybetti. 22 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Çinkılıç, annesi ile kayınpederinin vefat ettiğini kardeşlerinden öğrendi.

Tedavi ile sağlığına kavuşan Çinkılıç, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'HERKES BENİM GİBİ ŞANSLI OLAMAYABİLİR'

İşi gereği insanlarla yoğun görüştüğünü belirten Çinkılıç, "Nasıl bulaştı, bilmiyorum. Böyle bir süreç atlattık. Biraz da geç kaldık galiba, ciğerlerime kadar virüs inmişti. Ben hastaneye kaldırıldığım zaman ciddi bir entübe durumuna düşmüşüm. Uyutularak 22 gün tedavi gördüm. 22 günün sonunda 25 kilo kayıp ile uyandım. Uyandığım zamanda toparlanma sürecinde epey zaman geçti. Rahatsızlığı atlatalı 3 ay oldu. Çok ciddi bir tedavi gördüm. Sayıklamalar, halüsinasyon görmeler. Nefes alıp veremiyorsun. Artık bırakıyorsun ve ne olacaksa olsun diyorsun. Çok ciddi bir süreç atlattık. 25 kiloyu toparladık ama herkes benim gibi şanslı olamayabilir" dedi.

'ANNEM YANIMDA YATIYORDU'

Annesinin ve kayınpederinin vefatını 20 gün sonra öğrendiğini ifade eden Çinkılıç, "22 gün boyunca uyutulduğumda annem sol tarafımda yatıyordu. Yan yana tedavi görüyorduk. Tabii ki annemin süreci biraz daha sıkıntılıydı. Ben servise çıktığım zaman kayınpederim vefat etmiş. 10 gün sonra da annem vefat etmiş. Tabi bu olaylardan benim haberim yok. Bunu bana biraderlerim 20 gün sonra alıştırarak söyledi" diye konuştu.

'BAZI ŞEYLERİN PROVASI YOKTUR'

Önceden maske takmadığını, hastalığı atlattıktan sonra her şeye dikkat ettiğini söyleyen Çinkılıç, "Maske takmayarak ne kadar yanlış yaptığımı gördüm. İşlerimiz yoğun olduğu için gelen giden çok oluyordu. Artık her şeyime dikkat ediyorum. Bazı şeylerin provası yoktur. Olmadı, ben bunu düzeltiyim gibi değil. İnsanlara canlı örneğiz. Bizim yaşantımızdan ibret alıp aynı hataya düşmesinler. Keşke ben bunu bir haber kanalında izleyip de kendime çeki düzen verseydim. Çok ciddi karlarımız olurdu. Tedbirlerimizi alırsak Allah'ın da hoşuna gider. Önce tedbir, sonra takdir. Ama biz sağlıkta magandalık yaparsak bu kimsenin hoşuna gitmez, herkes belasını bulur. Allah kimseyi düşürmesin. Herkes kurallara uysun lütfen" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Almus Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-12-11 10:00:48



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