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Kısıtlamada kabloları kestiler, 6 köy internetsiz kaldı Kısıtlamayı fırsat bilerek kablo hırsızlığı yapmaya kalkışan 2 şahıs suçüstü yakalandı

İHA

Kısıtlamada kabloları kestiler, 6 köy internetsiz kaldı Kısıtlamayı fırsat bilerek kablo hırsızlığı yapmaya kalkışan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilen 2 kişi internet kablolarını çalmaya kalkınca 6 köy internetsiz kaldı. Şahıslar kabloları kesmeye çalışırken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Çakır köyünde internet kablolarının kesildiğini ihbar alan Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) ekipleri operasyon yaptı. Ekipler F.U. (18) ile K.Ş. (18) şahısların direğe çıkarak balta ile kabloları kestiğini tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilerek kablo keserken suçüstü yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. K.Ş’ye sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal etmekten 3 bin 150 lira, F.U.’ya ise sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal etme ve alkollü araç kullanmaktan 6 bin 851 lira para cezası kesildi. Şahıslar gözaltındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan kesilen kablolar yüzünden internetsiz kalan 6 köye tekrar internet verilebilmesi için ise ekipler çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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