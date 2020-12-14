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Yaşlı çift aynı gün koronarivüsten hayatını kaybetti

DHA

Yaşlı çift aynı gün koronarivüsten hayatını kaybetti


İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Şerife Genç (80) ve Mustafa Genç (77) çifti aynı gün hayatını kaybetti.
Erbaa'ya 10 kilometre uzaklıktaki Değirmenli köyünde yaşayan 5 çocuklu Şerife ve Mustafa Genç çifti 12 gün önce koronavirüse yakalandı. 11 gün evlerinde tedavi gören yaşlı çift, dün durumları kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Şerife Genç Tokat Devlet Hastanesi´nde, Mustafa Genç ise Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaşlı çift bu sabah tedavi gördükleri hastanelerde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Aynı gün hayatını kaybeden Genç çifti köylerinde toprağa verildi.
DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-12-14 17:00:43

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