1 milyon ceviz fidanı toprakla buluşacak

Tokat Vali Dr. Ozan Balcı, 3 yılda 1 milyon ceviz fidanının toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Hüseyingazi Köyünde bin 200 dönüm alana ceviz fidanı dikildi. Fidan dikimine katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, ‘Tarım Tokat’ projesi kapsamında devam eden proje çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Balcı, geçen yıl 250 bin, bu yıl 250 bin ceviz fidanının toprakla buluştuğunu belirtti. Önümüzdeki yıl da 500 bin cevizi toprakla buluşturulacağının altını çizen Vali Balcı, hedeflerinin 3 yıl içerisinde 1 milyon ceviz fidanını toprakla buluşturmak olduğunu kaydetti.

Tokat’ın 7 ovası ve 2 nehriyle verimli toprakları olduğuna ifade eden Vali Balcı, verimli toprakları meyve fidanları ile buluşturduklarını belirterek, "Geçen sene 250 bin fidanımızı toprakla buluşturduk, yaklaşık 15 bin dönüm alana ceviz diktik. Bu sene de 250 bin ceviz fidanını toprakla buluşturacağız. Ayrıca yaklaşık 500 bin ceviz fidanı yetiştiriyoruz, fidanlarımızı önümüzdeki iki yıl içerisinde çiftçimizin toprağıyla buluşturmuş olacağız. Böylece 3 yıl içerisinde 1 milyon ceviz fidanını yetiştirip çiftçimizin toprağıyla buluşturmuş olacağız. Zaten şuanda Tokat’ın ana hatlarıyla ceviz fidan sayısı 20 bin dönümde 320 bin civarında. Biz bunun üzerine yaklaşık 1 milyon daha ceviz fidanı koymuş olacağız. 20 bin dönüme de 50 bin dönüm daha eklemiş olacağız, 70 bin dönümde ceviz alanımız olmuş olacak” diye konuştu.

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