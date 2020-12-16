Elektrik direğinde mahsur kalan kedi vinçle kurtarıldı

Halil İbrahim YEL/ TOKAT (DHA)- TOKAT'ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi görevlilerince vinçle kurtarıldı.
Kent merkezi Cemalettin Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin direkten inemediğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ise durumu Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler bakım aracının vinci ile elektrik direğine çıktı. Kedi, mahsur kaldığı yerden vincin sepetindeki ÇEDAŞ görevlisi tarafından kurtarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2020-12-16 18:25:14
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