Erbaa'da öğrencilerin ders içerikleri muhtarlar aracılığı ile ulaştırılıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde uzaktan eğitimden yeterince faydalanamayan öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğü ders içeriklerini muhtarlar aracılığıyla ulaştırıyor.

Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerden yeterince yararlanamayan öğrenciler için uzaktan eğitim merkezi kurdu. Merkezde öğretmenler tarafından hazırlanan ders içerikleri her hafta muhtarlar aracılığıyla öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

Uzaktan eğitim merkezinde incelemelerde bulunan Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan; "Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecinde her türlü iletişim kanalını kullanarak öğrencilerine birebir ulaşmaya ve öğrencileri ile kurdukları bağı asla koparmamaya gayret etmektedirler. En uzak köylerimizde ikamet eden öğrencilerimizden, ilçe merkezinde bulunan öğrencilerimize kadar tüm öğrencilerimizin ellerinden tutma gayreti içerisindeyiz. Onlara ders notlarını ulaştırarak uzakta olsa, yüz yüze de olsa her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ödevlerin hazırlanmasından, teslimine kadar tüm süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

