Topçam Yaylası, bembeyaz oldu

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Topçam Yaylası, kısa sürede beyaza büründü.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentteki 1600 rakımlı Topçam Yaylası, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Her mevsim ayrı güzel olan Topçam Yaylası'nda kar manzarası oluştu. Bembeyaz olan yayla, havadan dronla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-12-23 14:26:10



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