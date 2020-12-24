Donan gölet kartpostallık manzaralar oluşturdu

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh beldesinde bulunan Eriklice Düzü Göleti tamamen dondu.

Tokat'ta yaz aylarında vatandaşların gözde mesire alanı içinde yer alan Eriklice Düzü Göleti beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının ardından gölet hava sıcaklıklarını eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu dondu. Kış mevsimin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bölgede kartpostallık manzaralar oluştu.

40 santimlik buz oluşuyor

Hasanşeyh Belde Belediye Başkanı Recep Külekçi, göletin yazın ayrı kışın ayrı manzarası ile ziyaretçilerini mest ettiğini söyledi. Bölgenin kış turizmine elverişli olduğunu belirten Başkan Külekçi, “Göletimizin hava şartlarına göre 40 santime yakın donduğu oluyor. Her yıl bu tür manzaralar yaşanıyor. Bu bölge yakınlarına kayak merkezi kurmayı düşünüyoruz. Korona virüsün milletimizin inşallah başından gitmesi ile birlikte buraların eski canlılığın kavuşmasını ümit ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.