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İlik bekleyen Mirzahan bebek için öğretmenler seferber oldu

DHA

İlik bekleyen Mirzahan bebek için öğretmenler seferber oldu


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta öğretmenler, ilik nakli olmayı bekleyen 1,5 yaşındaki Mirzahan Demir ile diğer lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Tokat'ta her ikisi de öğretmen olan 2 çocuk sahibi Esra ve Oğuzhan Demir çiftinin küçük çocukları Mirzahan Demir'in, 5 ay önce vücudunda morarmalar başladı. Tokat Devlet Hastanesi'ne götürülen Mirzahan'a yapılan sağlık taramasında T Hücre Tipi ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) teşhisiyle konuldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mirzahan için ailesi bağış seferberliği başlattı. Ancak anne-baba ve kardeşinin yanı sıra anneanne ve dedelerinin kök hücre bağışı tutmadığı için nakil yapılamadı. Bunun üzerine Mirzahan'ın tedavisine Samsun'da özel bir hastanede devam edilmeye başlandı. Esra ve Oğuzhan Demir'in meslektaşları ise Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Okulu bahçesinde Mirzahan Demir ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
'ÖĞRETMENLERİMİZ DE HER ZAMAN YANIMIZDALAR'
Bu çalışmayı Mirzahan Demir ile tüm lösemi hastaları için yaptıklarını söyleyen Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Okul Müdür Yardımcısı Dürdane Sever, "Öğretmenimiz Esra hocamızın oğlu Mirzahan için başlattık kampanyayı ama bütün çocukları kapsıyor. Bütün nakil bekleyen çocuklarımızı, ailelerimizi de kapsıyor. Bir umut olmak için yola çıktık. Velilerimizin ve mahalle sakinlerimizin desteği ile bizler de bu kampanyaya destek veriyoruz. Her zaman ailemizin yanındayız. Umutla başladık bu işe, güzel sonuç alacağımızı düşünüyorum. Öğretmenlerimiz de her zaman yanımızdalar. Bir haftadır duyurularımızı yaptık ve birçok insana ulaştık. Çevre okullar da bize destek veriyorlar. Sabah saatlerinden beri devam ediyor kan bağışı ve diğer kampanyamız. Şu ana kadar güzel sayıya ulaştığımızı düşünüyorum. Burada önemli olan insanlara umut olabilmek, umutla buradan ayrılabilmek" dedi.
Kan ve kök hücre bağışında bulunan öğretmenler ise Mirzahan ve diğer lösemi hastası çocuklara umut olmak için kök hücre bağışında bulunduklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2020-12-25 15:51:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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