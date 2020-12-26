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Yaşlı adamın yalnız yaşadığı ev, sobadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

DHA

Yaşlı adamın yalnız yaşadığı ev, sobadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Hüseyin Kaya'nın (81) yalnız yaşadığı müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Hoca Ahmet Mahallesi'nde bugün saat 09.00 sıralarında Hüseyin Kaya (81) yalnız yaşadığı evde sobayı yakmaya çalışırken, yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken kendisini dışarıya atan Kaya, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Hüseyin Kaya, alevler aniden yükselince söndüremediğini ve kendini zar zor dışarıya attığını söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2020-12-26 11:23:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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