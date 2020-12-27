Belediye kendi elektriğini üreterek, kazanç sağlayacak

Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından projelendirilen 1 megawatt gücünde güneş enerji santralinin (GES) kurulumunda sona gelindi.

Erbaa Belediyesi tarafından Kelkit Mahallesi'ndeki 17 dönümlük alana GES kurmak için başlattığı çalışmalar hızla devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi yanındaki alanda zemin düzenlemesinin ardından güneş panellerinin kurulumunda sona gelindi. Sosyal medya hesabından projenin son durumunu paylaşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, toplam 3 bin 68 güneş panelinin kurularak 1 megavatlık GES’de üretileceğini kaydetti. Başkan Karagöl, üretilecek olan elektrik ile aylık 180 ila 200 bin TL arası gelir elde edilirken hem tasarruf edeceklerini hem de ilçeye daha fazla hizmet olarak sunacaklarının altını çizdi.

Projenin yaklaşık 34 yıl içinde kendisini amorti edeceğini ifade eden Başkan Karagöl, “Güneşin açısı, mevsim ve havanın açıkkapalı olması gibi nedenlerle üretim miktarı değişiyor. Kredisini kendisi ödeyen, üstüne de para kalan bir proje. İnşallah 34 yıllık süreçte de kendisini amorti edip daha sonrasında da tamamıyla geliri belediyeye kalabilecek bir proje” ifadelerini kullandı.

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