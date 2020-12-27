Tokat’ta tedbirler etkisini gösterdi

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Tokat’ta korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler etkisini göstermeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca uygulanan akşamları ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları meyvelerini vermeye başladı. Tokat’ta kısıtlama öncesi günlük ortalama vaka sayısı bin iken 300'lere kadar geriledi. Vakalardaki düşüş Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 10 gün önce öncesinde neredeyse tamamı kırmızı olan kent haritasında yeşil alanlar oluşmaya başladı.

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