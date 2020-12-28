Kısıtlama saatinde maç yapan 12 siyahi öğrenci polise yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, kısıtlama saatinde halı sahada maç yaparken yakalanan 12 siyahi öğrenci, polis ekiplerince kaldıkları yurda götürülerek, haklarında tutanak tutuldu.
Tokat'a 15 gün önce geldikleri öğrenilen 12 Somali uyruklu üniversite öğrencisi kısıtlama saatinde futbol oynarken yakalandı. Tokat Belediyesi Spor Kompleksinde bir araya gelen öğrencileri fark eden polis ekipleri, oyunu durdurarak sorgulama yaptı. Tokat´ta KYK yurtlarında kaldıkları öğrenilen yabancı uyruklu öğrenciler, maç yaparken saati unuttuklarını söylese de tutanaktan kurtulamadı. Halı sahaya getirilen polis minibüsü ile KYK Yeşilırmak Yurduna götürülen öğrenciler hakkında kimlik ve öğrenci belgesi incelenmesi yapıldıktan sonra tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-12-28 23:10:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.