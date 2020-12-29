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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediyesi’nde toplu sözleşme heyecanı

İHA

Tokat Belediyesi’nde toplu sözleşme heyecanı

Tokat Belediyesi’nde toplamda 587 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenin pandemi önlemleri kapsamında yapıldı. Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, her zaman çalışanlarının yanında olduklarının altını çizdi. Başkan Eroğlu, belediye personeli ile omuz omuza vererek çalıştıklarını ifade ederek, "Allah’a şükür ki, 67 yıllık süreç içerisinde hiçbir problem yaşamadık. Herhangi bir olumsuz olayla karşı karşıya gelmedik. Sizin o güzelliğiniz, samimiyetiniz, dostluğunuz karşısında bizler de aynı anlayışla sizlere yaklaştık. Bundan sonra da omuz omuza vererek güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize tek tek ulaştık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize insanımıza vermiş olduğumuz sözleri birinci dönemde yerine getirdik. İkinci dönemde de vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bütün bunlar yapılırken, projeler ortaya konurken her zaman değerli mesai arkadaşlarımız bulunuyor. Onların gayreti olmasa asla bunları gerçekleştiremezdik. Bütün bunları sizlerin sayesinde gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalarda eğer teşekkür alıyorsak, dua alıyorsak bu sizlerin sayesinde oldu. İnşallah hep birlikte daha nice güzel dualar, teşekkürler alırız. Biz size güvendik ve bundan sonra da güvenmeye devam edeceğiz" dedi.

Zam oranlarını açıkladı
Başkan Eroğlu, yapılan sözleşme ile birlikte çalışanların maaşlarına yansıyacak rakamları dile getirerek, “Askerlik yardımımızı 800 TL’ye, emekli yardımımızı 300 TL’ye, öğrenim yardımını öğrenci başına 200 TL’ye çıkarttık. Giyim yardımı daha önce yokken bu sözleşme ile 250 TL giyim yardımı yapacağız. Çocuk yardımımızı 35 TL’ye, Yemek yardımımızı 11 TL’ye, aylık yakacak yardımımızı 55 TL’ye çıkarttık. Çalışanlarımız için eğitim yardımı yapacağız. Eğer lise mezunu her ay 32 TL, Yüksekokul Mezunu ise 42 TL, Üniversite mezunu ise her ay 63 TL kendisi için alacak. Yol yardımımız 2021 yılı için 10 TL olacak. Bayram yardımlarında ciddi artışlar yaptık. İki bayram için 150 TL verilirken toplam 800 TL’ye çıktı. Ramazan 300 TL, Kurban Bayramı 500 TL oldu. Asgari ücret belirlendi. Bu hariç olmak üzere ücret zammı yapıyoruz. İlk altı ay yüzde 5,5 diğer ikinci altı ay için ise yüzde 5,5 + TEFE TÜFE oranlarında olacak. Hafta sonu çalışmalarda 3 yevmiye şeklinde olacak ve yüzde 100 zam yaptık” diye konuştu
Tokat Belediyesi’nin ikramiye borcu olmayan bir belediye olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “İşçisine hem maaş hem de ikramiye borcu olmayan bir belediyeyiz. 30 yevmiyelik 23 aylık ikramiyelerimizi kararlaştırmış olacağız. Şuanda üç çocuklu bir işçinin en düşük maaşı 2.886 TL’dir. Fazla mesaileri hariç olmak üzere. Yeni toplu iş sözleşmemizden sonra bir işçinin maaşı 3.526 TL olacak. Yüzde 22,5 gibi bir fark olmuş olacak. İnanıyorum ki, ihtiyaçlarınızı taleplerinizi en iyi şekilde cevap veren bir sözleşmemizi imzalamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Eroğlu konuşmasının ardından toplu iş sözleşmesine imza attı. Hizmet İş Sendikası ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Tokat Belediyesi, bölgesinde işçisine en iyi zammı veren belediyeler arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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