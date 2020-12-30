Tokat'ta, 102 litre kaçak içki ele geçirildi

İbrahim UĞUR/ALMUS (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Almus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 102 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.
Almus ilçesine geçen hafta `İstanbul´dan kaçak içki getirileceği´ bilgisi üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İlçe girişinde şüpheli S.H. ve H.İ.´nin araçlarını durduran jandarma ekipleri yaptığı aramada 102 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında `Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´ kapsamında işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Almus İbrahim UĞUR
2020-12-30 13:47:08
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