Tokat’ta, korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta, korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

İHA

Tokat’ta, korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Tokat’ta, korona virüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen 28 şahsa 27 bin 36 lira para cezası kesildi.
Tokat’ta il genelinde eş zamanlı olarak yapılan güven huzur uygulamasında korona virüs önlemlerine uymayanlara ceza yağdı. Yapılan uygulamada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 şahsa 7 bin 236 lira, maske takmadığı tespit edilen 5 şahsa 4 bin 500 lira, sigara içmeme kuralını ihlal eden 17 şahsa 15 bin 300 lira ceza kesildi. Ayrıca korona virüs tedbirlerine riayet etmeyen 1 işyerine 789 TL idari para cezası uygulanarak faaliyetten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erbaaspor’da Şekvi Tonyalı istifa
YEREL HABERLER Erbaaspor’da Şekvi Tonyalı istifa
Kaçak gerilen ağa takılan alabalığı, mühendisler kurtardı
YEREL HABERLER Kaçak gerilen ağa takılan alabalığı, mühendisler ...
Nesli tükenme tehlikesinde, son anda biri kurtarılabildi
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesinde, son anda biri ...
Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu öğrendim
YEREL HABERLER Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar ...
Tokat'ta, 102 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat'ta, 102 litre kaçak içki ele geçirildi
Yılbaşı öncesinde 102 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesinde 102 litre sahte alkol ele geçirildi
Korona virüsü yenen uzman doktor yaşadığı pişmanlığı anlattı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen uzman doktor yaşadığı pişmanlığı ...
Tokat'ta köylülerden 'kar' duası
YEREL HABERLER Tokat'ta köylülerden 'kar' duası
Müzik aletleri öğrencilerin ellerinde ses bulmayı bekliyor
YEREL HABERLER Müzik aletleri öğrencilerin ellerinde ses bulmayı ...
Tokat'ta itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
Tokat'ta geri manevra yapan itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta geri manevra yapan itfaiye aracı devrildi: 2 ...
Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı
İlik nakli bekleyen Mirzahan bebek için kuyruğa girdiler
YEREL HABERLER İlik nakli bekleyen Mirzahan bebek için kuyruğa ...
Emekli öğretmen, 9 dairesini Türkiye Diyanet Vakfı´na bağışladı
YEREL HABERLER Emekli öğretmen, 9 dairesini Türkiye Diyanet Vakfı´na ...
Dede torunları için yapıyor, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Dede torunları için yapıyor, görenleri şaşırtıyor
Tokat Belediyesi’nde toplu sözleşme heyecanı
YEREL HABERLER Tokat Belediyesi’nde toplu sözleşme heyecanı
Torunları için ahşaptan oyuncak yapıyor
YEREL HABERLER Torunları için ahşaptan oyuncak yapıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X