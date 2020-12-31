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Alışverişten dönen liseli Hanife Büşra'nın başına yorgun mermi isabet etti

DHA

Alışverişten dönen liseli Hanife Büşra'nın başına yorgun mermi isabet etti


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Erba ilçesinde alışverişten dönen lise son sınıf öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Konyar, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Olay, öğleden sonra, Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştıma Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Büşra Konyar'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 
'BUNU ATAN HANGİ VİCDANLA YAŞAYACAK'
Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, liseli kızın amcası Şaban Konyar, "Markete giriyor ve çıktıktan sonra çarşı merkezine doğru gelirken kafasına yorgun mermi isabet ediyor. Olduğu yerde yığılınca ambulans çağırıyorlar. Önce bayıldı sanmışlar. Hastanede çekilen tomografide kafasına mermi isabet ettiği görülüyor. Şu an durumu kritik. Bu yapılanların artık son bulmasını istiyoruz. Yazık günah, kızımız 17 yaşında. Suçluların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bunu atan hangi vicdanla yaşayacak. Teslim olsun her kimse. Bu olayların bir daha ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2020-12-31 18:07:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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