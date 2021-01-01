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Siyah benekli alabalığın neslini sürdürebilmesi için seferberlik

DHA

Siyah benekli alabalığın neslini sürdürebilmesi için seferberlik


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Almus ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Harami Yaylası'ndaki gölde nesli tükenme tehlikesinde olan siyah ve kırmızı benekli alabalığın korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi Balıkçılık Teknoloji Mühendisi Osman Bozkuş, bu türdeki alabalıkların neslini sürdürmesi için bölgeye avlanma yasağı getirildiğini, uymayanlara da cezai işlem yapıldığını söyledi. Bölgedeki balık türü içindeki oranı yüzde 16,8 olan balıkların sayısının çoğaltılması hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca koruma altına alınan Almus Ataköy Baraj Gölü altındaki bölgede Almus ilçesinde Tarım Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekipleri, kaçak avcılara yönelik denetimlerine devam ediyor. Yılın 12 ayı avlanmaya yasak olan bölgede siyah benekli ve kırmızı benekli alabalıklar koruma altına alınarak yaşamlarını sürdürüyor. Gölde siyah benekli alabalık oranı yüzde 16,8 olarak tespit edilirken, sayılarının artırılması için denetimler sıklıkla sürdürülüyor.
'ALABALIKLARI KORUMAK İÇİN 24 SAAT DENETİMDEYİZ'
Almus Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Selim Kepenek, "Baraj gölümüzde bulunan alabalıklarımızın siyah ve kırmızı benekli olanları nesli tükenmekte olan balıklarımız. Burası Tarım ve Orman Bakanlığımızın yayınladığı tebliğlerde 365 gün avlanmanın yasak olduğu bölge olarak ilan edildi. Biz de ilan edilen tebliğ hükümlerine göre endemik tür olan siyah ve kırmızı benekli alabalıklarımızı korumak için gece gündüz 24 saat denetimlerimize devam ediyoruz. Bu denetimlerimiz yerine göre ihbarlı ve habersiz olarak devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında yasak ağ atanlar, olta atanları tespit ederek yasal işlemlerini yapıyoruz. Bölgemizde bulunan benekli alabalıklarımızın koruması için hem olta balıkçılığı hem de ağ avcılığı yasaklanmış durumda. Amatör ve ticari olmak üzere iki farklı cezamız var. Oltayı yakaladığımızda amatör kapsamında cezasını veriyoruz. Ticari yakaladığımızda daha yüksek miktarda ceza uyguluyoruz. Cezaların miktarı son tebliğe göre, bin 500 ile 3 bin lirasında değişiyor. 2021 yılında bu değerler artacak" dedi.
'BU BALIKLAR ENDEMİK TÜR' 
Siyah ve kırmızı benekli alabalıkların diğer balıklardan ayıran en büyük özelliğinin endemik tür olduğunu söyleyen Almus Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi Balıkçılık Teknoloji Mühendisi Osman Bozkuş, "Kırmızı ve siyah benekli alabalıkların diğer balıklardan ayıran en büyük özelliği endemik tür olmalarıdır. Siyah benekli olan alabalık, 'salmo trutta abanticus' dediğimiz Abant alası olarak geçiyor. Bu balık 1980'li yıllarda Devlet Su işlerinin çalışmasıyla Ataköy Harami bölgesine bırakılmış. Bunlar da buranın doğal türü olan kırmızı benekli 'salmo trutta macrostigma'yla uyum sağlamış bu bölgeye. Hemen hemen mevsimsel ve coğrafi olarak iki türün de bulunduğu bölge olarak uyum olarak birebir aynı, ondan dolayı da zamanla üremeleri gerçekleşmiş. En son ki yaptığımız denetimde de kaçak avcılıkta 2 adet siyah benekli alabalığı da tespit ettik. Bir tanesini uğraşlarımız sonrasında doğaya bıraktık. Ama diğer türü maalesef ölmüştü. Ölen balığı incelediğimizde yumurtalarının olduğunu gördük. Yumurtalar yaklaşık 250 gram ağırlığındaydı" diye konuştu.
'YÜZDE 16,8 ORANINDA SİYAH BENEKLİ ALABALIK VAR'
Yapılan araştırmalarda siyah benekli alabalıkların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bozkuş, "Bulunduğumuz bölgede en son yapılan araştırmaya göre yüzde 80 gökkuşağı alabalığı tespit edilmiş. Yüzde 16,8 oranında ise siyah benekli alabalık tespit etmişler. Maalesef çok çok az sayıda kırmızı benekli alabalık tespit etmişler. Bu da bize, stokun sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Ne zaman bu stok artarsa, buranın vatandaşlarımızın amatör sportif avcılığı için açılacağını umuyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Almus Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-01-01 08:43:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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