Karacalar köye indi

21 gün içinde annesi, babası ve iki ablasını toprağa verdi

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta pandemi nedeniyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları ile kırsal alanlar yaban hayvanlarına kaldı. Etrafta insan olmaması nedeniyle, köye inen 4 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, kırsal alanlar boş kaldı. Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde arazide gezinen koruma altındaki 4 karaca, köy yakınlarına kadar indi. Sokağa çıkma kısıtlamasını köydeki bahçe evinde geçiren yerel gazeteci Musa Özdemir, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre köy yakınında gezinen karacalar daha sonra gözden uzaklaştı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-01-02 17:26:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.