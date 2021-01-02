Karacalar köye indi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta pandemi nedeniyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları ile kırsal alanlar yaban hayvanlarına kaldı. Etrafta insan olmaması nedeniyle, köye inen 4 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, kırsal alanlar boş kaldı. Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde arazide gezinen koruma altındaki 4 karaca, köy yakınlarına kadar indi. Sokağa çıkma kısıtlamasını köydeki bahçe evinde geçiren yerel gazeteci Musa Özdemir, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre köy yakınında gezinen karacalar daha sonra gözden uzaklaştı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-01-02 17:26:31
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