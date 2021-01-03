Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta ağaçta mahsur kalan sokak kedisini itfaiye ekipleri kurtardı.

Turhal ilçesinde Osmangazi Mahallesi Olimpiyat Sokak'ta kısıtlama nedeniyle balkonda oturan vatandaşlar ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Durum, Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sokak kedisi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu kontrol edilen kedi sokağa bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-01-03 15:14:27



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