Yorgun mermi şüphelisi, hakim karşısında

Tokat'ın Erbaa ilçesinde genç kızın başına düşen yorgun mermi ile yaralanmasına neden olduğu şüphesi ile gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki Büşra Konyar, 4 gündür yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veriyor. Yaşanan talihsiz olayın ardından Erbaa ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını ve gelen ihbarları değerlendirerek çalışma yaptı. Yapılan titiz çalışma sonrası kurşunun geldiği açı hesaplayarak yola çıkan ekipler, Ö.K.'yi (28) gözaltına alındı. Polis merkezinde sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.



4 gündür yaşam mücadelesi veriyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde İbrahimNakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan 17 yaşındaki Büşra Konyar, 31 Aralık 2020 tarihinde Hükümet Caddesi üzerinde yürürken başına yorgun mermi isabet etti. Genç kız, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hafta sonu ameliyat edilen genç kızın başındaki mermi çıkartılamadı. Başındaki ödemin beyne baskı yapmaması için operasyon geçiren genç kızın ailesi gelecek güzel bir haberi bekliyor.

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