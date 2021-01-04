Büşra'nın yorgun mermiyle ağır yaralanmasına 1 gözaltı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın yaşandığı gün havaya silahla ateş açtığını itiraf eden ve polisin yoğun çalışması sonucu tespit edilerek gözaltına alınan Ömer Kaya, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-01-04 17:58:42
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