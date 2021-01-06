Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)

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BABANIN MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 6 gün önce alışveriş dönüşü kaldırımda yürürken, başına yorgun mermi isabet eden liseli Hanife Büşra Konyar'ın (17) cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hastane morgundan kızının tabutu çıkarılan İbrahim Konyar, uzun süre gözyaşı döktü. Acılı babayı yakınları, teskin etmeye çalıştı. Hanife Büşra Konyar, otopsi işlemleri sonrası Erbaa ilçesinde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-01-06 13:14:40



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