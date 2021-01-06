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Yaşam savaşını kaybeden Büşra’nın başındaki mermi çekirdeği otopside alınacak

İHA

Yaşam savaşını kaybeden Büşra’nın başındaki mermi çekirdeği otopside alınacak

Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi nedeni hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın başındaki kalan mermi çekirdeği otopside alınacak.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Konyar, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Üniversite hastanesinden alınan genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızını kaybeden baba İbrahim Konyar, hastane morgundan cenaze alınırken gözyaşlarına boğuldu. Hafta sonu yapılan operasyonda genç kızın başından çıkarılamayan mermi çekirdeğinin otopside çıkarılması bekleniyor. Balistik incelmeye gönderilecek olan mermi çekirdeğinin hangi tabancadan atıldığı tespit edilecek.

Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı
Lise son sınıf öğrencisi Hanife Büşra Konyar’dan geriye okulunda ve ailesi ile çekildiği fotoğrafları kaldı. Kızını genç yaşta üzücü bir olay nedeni ile kaybeden İbrahim Konyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Haydi artık güzel kuzum, şakayı bırak artık herkes seni bekliyor. Sevindir artık Erbaa’yı, Tokat’ı tüm Türkiye’yi ne olur. Hadi benim meleğim” sözleri yürekleri dağladı.

Olay
Tokat'ın Erbaa ilçesinde İbrahimNakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan 17 yaşındaki Büşra Konyar, 31 Aralık 2020 tarihinde Hükümet Caddesi üzerinde yürürken başına yorgun mermi isabet etti. Genç kız, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hafta sonu ameliyat edilen genç kızın başındaki mermi çıkartılamadı. Seyrantepe bölgesinden silah sesi duyulduğu ve boş arazide bir aracın görüldüğü bilgisi alan ekipler, olayın şüphelisini Ö.K.'yi gözaltına aldı. Havaya ateş ettiğini kabul eden şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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