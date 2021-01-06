Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)

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OKUL PROGRAMINDA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar´ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Programda Zeki Müren´in pranga adlı şiirini seslendiren genç kızın `yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı´ bölümünü söylediği anlar ve program sonunda yaptıkları selamlama anları görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-01-06 20:29:58



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