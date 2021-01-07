Niksar’da 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli proje

Tokat’ın Niksar ilçesinde 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli entegre su projesinde isale hatlarının yüzde 42’si ile kanalizasyon hatlarının yüzde 10’u tamamlandı.

Niksar Belediyesince yürütülen 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli entegre su projesi kapsamında yeni su depoları, isale ve kanalizasyon hatları yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Özdilek Özcan, bu projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olduğunu ve ilçedeki alt yapı sorunlarının tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan İl ve ilçe belediyeleri bazında şu ana kadar en büyük bütçeli proje konumunda olan Entegre Su Projesinin (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) şantiye alanlarında incelemelerde bulundu. Alt yapı çalışmalarının devam ettiğini ve yıllardır verilen emeğin karşılığını alma vaktinin geldiğini belirten Başkan Özcan; “İl ve ilçe belediyeleri bazında şu ana kadar en büyük bütçeli proje konumunda olan Entegre Su Projesine (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) başladık. Yıllardır verdiğimiz emeği artık nakış nakış toprağa işleme zamanı geldi. Sözleşme bedeli 11 milyon 118 bin 135 Euro olarak belirlenen projemizin ilk etabında yeni su depolarının yapımına başlamıştık. Şu anda ilçemizin birçok noktasında kanalizasyon ve isale hattı çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık üç yıl sürecek projenin sonunda ilçemizi sorunsuz bir alt yapı ile buluşturacağız. Bu proje ile; 10 adet su kaynağından yılda ortalama 200LT/SN kapasiteye sahip içme suyu temin edilecek. Yaklaşık 67 kilometrelik içme suyu hattı, 86 bin 910 metre kanalizasyon hattı, 31 bin 626 metre parsel hattı, 2 bin 259 adet muayene bacası, 4518 adet parsel bacası, 192 adet sanat yapısı, 4 adet yeni depo ve 3 adet depo onarım imalatı çalışması gerçekleştirilecek. Şu an itibariyle isale hatlarımızın yüzde 42’si ile kanalizasyon hatlarımızın yüzde 10’u tamamladık. Niksar’ım her şeyin en güzeline layık. Bizlerden dualarını esirgemeyen siz kıymetli hemşehrilerimize, tüm Niksar’ımıza hayırlı olsun” dedi.

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