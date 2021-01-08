Kuraklık baş gösterdi, köylüler yağmur duasına çıktı

Tokat’ta kış mevsiminde yağmur ve kar yağışı olmaması nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan köylüler, yağmur duasına çıktı.

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde yaşanan kuraklık endişesi nedeniyle cuma namazı sonrası cemaat cami önünde toplandı. Köylüler avuç içlerini toprağa çevirerek yağmurun yeryüzüne gelme temennisi ile dua etti. Aralarında çocukların da bulunduğu cemaat, imam Enver Karataş eşliğinde yağmur duası yaparak, bol ve hayırlı yağmur diledi. Cami imamı Enver Karataş, görev yaptığı köyde uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir kuraklık yaşandığını kaydetti. Tarımla uğraşan köylülerin kurak hava nedeni ile tarlalarını ekemedikleri, süremedikleri için zor günler geçirdiğini ifade eden Karataş, “Kuraklık kapıda olduğu için bizde cemaatimizle güzel bir dua yaptık. Rabbim kabul eylesin. Rabbimizden hayırlı yağmurlar bekliyoruz. İnşallah nasip eder, 78 aydır köyümüze yağmur yağmıyor” dedi.



"Köyümüze hem kar hem de yağmur yağışı bekliyoruz"

Geçen yıl bu aylarda köyün kar altında olduğuna dikkat çeken Karataş, “Köyümüze hem kar hem de yağmur yağışı bekliyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda kar yağışı vardı. Dolayısı ile kuraklık ve yağmur sıkıntısı çekmiyorduk” diye konuştu.

Köy sakinlerinden Nevzat Al (82) ise yaklaşık 6 aydır yağmur yağmadığını belirterek, “Herkesin gözü gökyüzünde kaldı. Rabbim hayırlısı ile yağmur versin. Yapılan dualarımızı Rabbim kabul eylesin. Elimizden gelen dua etmek, başka tutarımız yok. Rabbime sığınacağız, dua edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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