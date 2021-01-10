Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta jandarma ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yiyecek verdi.
Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama süresince rutin görevlerini sürdürmenin yanında sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Ekipler ilçedeki sokak hayvanları için hayvanseverlerle birlikte belirlenen noktalara yiyecek bıraktı. İlçe yakınlarındaki bir bölgede bulunan sahipsiz köpekler, et ile beslendi.
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-01-10 10:20:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.