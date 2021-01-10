Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

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Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta jandarma ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama süresince rutin görevlerini sürdürmenin yanında sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Ekipler ilçedeki sokak hayvanları için hayvanseverlerle birlikte belirlenen noktalara yiyecek bıraktı. İlçe yakınlarındaki bir bölgede bulunan sahipsiz köpekler, et ile beslendi.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-01-10 10:20:06



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