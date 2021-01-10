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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onbeşliler için Tokat’tan Çanakkale’ye yürüyecek

İHA

Onbeşliler için Tokat’tan Çanakkale’ye yürüyecek

İstanbul'dan Çanakkale'ye 3 yıldır gerçekleştirilen "torundan dedeye vefa yürüyüşü" için bu yıl Tokat'tan Çanakkale'ye yürünecek.
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Çanakkale Savaşı gazisi torunu olan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, tek başına Çanakkale'ye yürüyecek. Gümüş, elinde Türk Bayrağı'yla 45 gün sürecek bin 71 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale'ye ulaşacak. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’dan alacağı şanlı Türk Bayrağını Gümüş, 18 Mart 2021 tarihinde Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.
Amacının vatan ve bayrak sevgisinin kutsallığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Gümüş, “Bundan 106 yıl önce şehit ve gazi olan 15 yaşındaki körpecik gençlerin emanetlerine sahip çıktığımızı ve çıkacağımızı tüm dünyaya haykırmak istiyorum. Bu vatanın onbeşlerin ebediyete kadar var olduğunu ve var olacağını dosta düşmana göstermek ve kısacası toplumsal farkındalığı arttırmayı hedefliyorum” dedi.
Tarihin değiştiğini ama zihniyetlerin değişmediğini belirten Gümüş, “Ülkemizin zayıf anlarını kolluyor içeriden ve dışarıdan işbirlikçilerini eliyle güzel vatanımızı bölmek ve parçalamak, insanlar arasında fitne tohumu ekmek vatan ve bayrak sevgisinden uzaklaştırmak istiyorlar. Türkiye'yi istemiyorlar kardeşlerimizle kucaklaşmamızı çekemiyorlar. İşte bizlerde Onbeşli torunları olarak bir ve beraber olmak, Çanakkale ruhunu nesiller boyu devam ettirmek, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, hilalin gölgesinde kardeşliğimizi pekiştirmek, Lazı, Çerkezi, Arabı, Türkü ve Kürdi ile hep birlikte güçlü Türkiye'yi kurmak için çalışanlara bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla al bayrağımızı omuzumuza alarak Çanakkale'de yatan dedelerimize gidiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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