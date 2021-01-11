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Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı rahatlatacak yolda çalışmalar sürüyor

DHA

Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı rahatlatacak yolda çalışmalar sürüyor


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKATSivas karayolu Kızıliniş mevkisinde 73 milyon lira maliyetli bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Yol yapımı tamamlandığında Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki bağlantının rahatlayacağını belirten AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Devamında da Çamlıbel Tüneli ile ilgili yatırımlar gündeme geldiğinde burası kuzey-güney aksında en önemli yollardan birisi olacak" dedi. 
Tokat -Sivas Karayolu Kızıliniş mevkisinde Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Kızıliniş rampasının 9 kilometrelik bölümünde yolda düzeltme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında virajlı yollar kaldırılarak düzenleme yapılırken, asfaltlama çalışmaları da devam ediyor.
'KARADENİZ İLE İÇ ANADOLU ARASINDA RAHATLAMA OLACAK'
Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Burada yaptığımız ihale ile 73 milyon liralık yatırımı inşallah Tokatlı hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Tokat-Sivas yolunda Geyras mevkisi ile Çamlıbel arasındaki alanda asfaltta iyileştirme yaptık. Kazıdan sonra 2 metre dolgu yaptık. Üzerine sıcak asfalt yapıyoruz, duble yol şeklinde. Birçok kavşakda iyileştirme yapıldı. En çok kazanın meydana geldiği Kızıliniş'in tepesindeki kavşakta da ciddi bir değişiklik yapılarak kazaların daha az olması için, vatandaşlarımızın daha iyi daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri için yapılmış güzel bir yatırım. Bu yol üzerinde köylülerimizin ihtiyaçları olan kavşakları da planladık. Yaklaşık 6 kavşak yapacağız. Köylülerimizin köy geçişleri, grup yollarının geçişleri buradan sağlanacak. Bu yol bittiği zaman Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki bağlantıda rahatlama olacak. Devamında da Çamlıbel tüneli ile ilgili yatırımlar gündeme geldiği zaman burası Kuzey Güney aksında en önemli yollardan birisi olacak" dedi. 
'ÖDENEK PROBLEMİ YOK'
Son 10 yılda 300 kilometrelik yol çalışmasının yapıldığını söyleyen Arslan, "Duble yol çalışmaları devam ediyor. 2021 yılı içerisinde en büyük hedefimiz Tokat ve Niksar arasındaki yolu bitirmek. Bunun için de tüm çalışmaları yaptık. Ödenek problemimiz yok, sadece kamulaştırma ile problemimiz var. Bunu da bir an önce bitirip hizmete açmak istiyoruz. Diğer taraftan bizim Tokat olarak ulaşımla ilgili en büyük sıkıntımız karayolunda Mecitözü yolu, Alaca yolu ile ilgilide çalışmalar devam ediyor. Onlarla  ilgili de görüşmelerimizi tamamladık. O bölgelerdeki çalışmaları da hızlandırarak biran önce o yollardaki eksikliklerimizi de tamamlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Tokat-Amasya arasındaki Aydınca Tüneli de hizmete açılacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-01-11 08:57:43

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