Maganda kurşunu ile ölen Büşra’nın adı yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maganda kurşunu ile ölen Büşra’nın adı yaşatılacak

İHA

Maganda kurşunu ile ölen Büşra’nın adı yaşatılacak

Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar’ın (17) adı, yaralandığı cadde bulunan Bilim Sanat Kültür Merkezinin sanat atölyelerine verilecek.
Erbaa Belediyesi, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu 6 gün süren yaşam savaşını kaybeden Hanife Büşra Konyar’ın adını yaralandığı caddede yapımı süren Bilim Sanat Kültür Merkezinde yaşatmaya karar verdi. Yapım çalışmaları devam eden Bilim Sanat Kültür Merkezi tamamlandığında sanat atölyesine Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesi adı verilecek.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaklaşık 10 gün öncesinde talihsiz bir durum yaşandığına dikkat çekerek, “Erbaa’da yorgun mermi bir kardeşimizin başına isabet etti ve sonucunda vefat etti. Biz burada sanat atölyeleri kuracağız. Bu kardeşimizin de başına yorgun mermi isabet eden cadde olması sebebiyle biz bir daha bu olaylar yaşanmasın, bu yaşanan üzücü olayın herkese bir ders olması ve unutulmaması için burada yapılacak olan sanat atölyelerine Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesi ismini vereceğiz. Bu olayın unutulmamasına ve bir daha yaşanmamasına vesile olmak istiyoruz. Kendisi sanatın tiyatronun içerisinde olan bir arkadaşımızdı o nedenle bu sanat atölyesine ismini vermeyi düşündük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afrikalı öğrenciler Ziraat Fakültesini tercih ediyor
YEREL HABERLER Afrikalı öğrenciler Ziraat Fakültesini tercih ediyor
Yaylalar kara hasret kaldı
YEREL HABERLER Yaylalar kara hasret kaldı
Tokat'ta para kavgasında lokanta sahibi bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Tokat'ta para kavgasında lokanta sahibi bıçaklanarak ...
Tokat’ta alacak-verecek kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tokat’ta alacak-verecek kavgası: 1 ölü
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
YEREL HABERLER Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Tokat, masallarla tanıtılacak
YEREL HABERLER Tokat, masallarla tanıtılacak
Tokat’ta, pandemide ‘tarım’ etkisi
YEREL HABERLER Tokat’ta, pandemide ‘tarım’ etkisi
Samanlığı kül oldu, çaresizce düşünürken yardım gecikmedi
YEREL HABERLER Samanlığı kül oldu, çaresizce düşünürken yardım ...
Tokat'ta öğretmenler okul bahçesinde, öğrenciler balkonda İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Tokat'ta öğretmenler okul bahçesinde, öğrenciler ...
Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı rahatlatacak yolda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı ...
Onbeşliler için Tokat’tan Çanakkale’ye yürüyecek
YEREL HABERLER Onbeşliler için Tokat’tan Çanakkale’ye yürüyecek
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
YEREL HABERLER Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi