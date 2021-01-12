Yorgun mermi kurbanı Büşra´nın adı sanat atölyesinde yaşayacak



İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde 31 Aralık´ta başına isabet eden yorgun mermi sonucu ölen Hanife Büşra Konyar´ın (17) ismi, olayın yaşandığı caddede inşası süren Bilim Sanat Kültür Merkezinin sanat atölyelerine verilecek.

Erbaa Belediyesi 31 Aralık günü başına yorgun mermi isabet eden ve hastanede 6 gün süren yaşam savaşını kaybeden Hanife Büşra Konyar´ın adını, yaralandığı caddede yapımı süren Bilim Sanat Kültür Merkezinde yaşatmaya karar verdi. Yapım çalışmaları devam eden Bilim Sanat Kültür Merkezi tamamlandığında içerisinde unutulmaya yüz tutan mesleklerin tekrar canlandırılacağı sanat atölyesine, `Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesi´ adı verilecek.

Bu acı olayın unutulmaması için böyle bir karar aldıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Yaklaşık 10 gün öncesinde talihsiz bir durum yaşandı Erbaa´da yorgun mermi bir kardeşimizin başına isabet etti ve sonucunda vefat etti kendisi. Biz burada sanat atölyeleri kuracağız. Bu kardeşimizin de başına yorgun mermi isabet eden cadde olması sebebiyle biz bir daha bu olaylar yaşanmasın diye bu yaşanan üzücü olayın herkese bir ders olması ve unutulmaması için burada yapılacak olan sanat atölyelerine Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesi ismini vereceğiz. Bu olayın unutulmamasına ve bir daha yaşanmamasına vesile olmak istiyoruz. Kendisi sanatın tiyatronun içerisinde olan bir arkadaşımızdı, o nedenle bu sanat atölyesine ismini vermeyi düşündük" dedi.

Gençler, kadınlar ve çocukların bir arada bulunacağı ve hobi edinebilecekleri bir mekan inşa ettiklerini kaydeden Başkan Karagöl "Sanat atölyelerinde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi tekrardan canlandıracağız. Ahşap oymadır, vitraydır, baskıdır, belki inşallah denk gelir uğraşırız dericiliktir bu tarz mesleklere burada imkan sağlama, gerekirse kişileri bulup kurs verme niyetindeyiz. Onun dışında yöresel mutfağımız ve yöresel ürünlerimizle alakalı bir kısımda çalışma yapıp onların tanıtımı ve Erbaa´nın reklamı anlamında bir çalışma yürüteceğiz. Yabancı dil akademisini kurarak gençlerin konuşmaya yönelik, İngilizcesini geliştirmeye bir alan inşallah inşa edeceğiz. Sanat atölyeleriyle, bilimiyle, kültürüyle folklor ekibi için alan oluşturacağız, bir enstrüman ile ilgili kurs açıp onların o enstrümanı öğrenmesini sağlayacağız kısaca gençler için, kadınlar için, çocuklar için hepsinin bir arada bulunacağı hobi edinecekleri bir mekan inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-01-12 12:32:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.